El volante nacional Arturo Vidal sin duda que se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del país. Lo conseguido con La Roja y sus grandes logros en los distintos clubes en el extranjero donde ha estado, lo hacen acreedor de este reconocimiento.

Marcelo Espina, quien hizo debutar al King Arturo en el fútbol profesional dialogó con Jorge Gómez en el podcast ‘Pelotazo al Vacío’ y se refirió a la historia que tuvo con Vidal antes de hacer su debut, en donde señalaba que veía muchas condiciones en él.

“Cuando dirigí el primer equipo siempre trabajé con un grupo de proyección paralelo al primer equipo en horario diferente, eran chicos jóvenes de 17 o 18 años, los tenía dos veces a la semana. Dentro de ese pelotón estaba Arturo, ya se visualizaba que iba a jugar en Primera, un día decidimos ponerlo, pero si no lo hacía debutar yo lo iba a hacer otro, ya mostraba destellos de genialidad”, iniciaba indicando Espina.

El 28 de mayo de 2005 fue la jornada en donde Arturo Vidal hizo su debut en el profesionalismo en lo que era el duelo entre Colo Colo y Deportes Melipilla gracias a Marcelo Espina, situación que el hoy comentarista no recordaba en un principio, pero ahora es un momento memorable.

Arturo Vidal es el chileno con más títulos en el extranjero | Foto: Getty Images

“Pero si te soy sincero, unos cuantos años después me entrevistaron cuando Arturo ya era conocido y estaba en Europa, un periodista me recordó que lo hice debutar y ni me acordaba, no lo tenía en mi registro. Uno lo pone porque está metido en la vorágine del entrenamiento, pero unos cuantos años después me lo recordaron y ahí recién me quedó en la memoria”, aseveró el Cabezón.

Finalmente, Espina solo tuvo elogios para lo que ha sido la carrera del Rey Arturo, en donde destacó sus grandes cualidades a lo largo de su trayectoria y que gracias a su buen trabajo llegó a ser uno de los mejores jugadores en su puesto.

“Donde terminó siendo figura, de volante mixto, es un futbolista todo terreno, ha demostrado durante toda su carrera tener una personalidad muy marcada que pisa las dos áreas. De mitad de cancha para atrás se coarta lo que ofensivamente da, porque tiene gol, pero utilizándolo muy adelantado también se le quitaba esa solidaridad que tiene para recuperar la pelota y pelearla. Esa función que consiguió durante su carrera es la mejor posición, por algo llegó donde llegó”, cerró.