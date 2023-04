Marcelo Pablo Barticciotto no se vuelve loco con la victoria de Colo Colo a Palestino: "Fue el triunfo y poco más"

Colo Colo finalizó este domingo una triunfal semana, ya que tras ganarle a Monagas el miércoles por Copa Libertadores, hizo lo propio ante Palestino por el Campeonato Nacional.

Los Albos vencieron por 3-1 a los árabes gracias a un doblete de Carlos Palacios y a un tanto de Alexander Oroz. Ariel Martínez decretó el descuento para los dirigidos por Pablo 'Vitamina' Sánchez. Pero el juego del Cacique no dejó del todo satisfecho al pueblo colocolino.

ver también Gutiérrez habla sobre su gran repunte en Colo Colo

Uno de ellos es Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo del club que analizó la victoria alba en Al Aire Libre de radio Cooperativa y en donde fue cauto con el triunfo del Cacique:

"No fue un gran partido, yo creo que fue el triunfo y poco más, inclusive Gustavo Quinteros quedó disconforme. Palestino en el segundo tiempo los complicó, los hizo retroceder, fue ganando en la tenencia de la pelota, manejó de mejor forma, y en el mejor momento de Palestino viene el segundo gol de Colo Colo", comenzó su comentario el referente albo.

Barticciotto no se prende con el juego de Colo Colo | Foto: Photosport

Complementó Barti que "los dos goles que termina haciendo Colo Colo fueron de contra. No manejó la pelota, no fue protagonista, y me parece que eso a un técnico le preocupa más allá de que uno siempre ganando queda más tranquilo y hay mucho tiempo para trabajar y queda confianza".

ver también El gesto de Pavez con Pizarro que saca aplausos en los hinchas albos

Por último, tuvo palabras para jugadores del Cacique como Carlos Palacios o los delateros Damián Pizarro y Leandro Benegas: "Colo Colo no juega por adentro, Palacios no hizo un buen partido más allá de que hizo dos goles, pero el equipo tampoco juega por afuera entonces a veces los delanteros quedan muy huérfanos. Tanto Benegas como Pizarro tienen que ser alimentados, necesitan espacio y Colo Colo no los tuvo."