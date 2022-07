Colo Colo tendrá que dar vuelta la página rápidamente luego de la dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana. Los albos cayeron en su visita al Beira-Río a manos del Inter de Porto Alegre quien le terminó dando vuelta la llave para meterse en los cuartos de final de la competencia.

Una instancia en la cual el exfutbolista y ahora comentarista deportivo Marcelo ‘Toby’ Vega destrozó a los jugadores “experimentados” por la eliminación de Colo Colo en la competencia internacional, en la cual calificó a cinco profesionales con nota negativa inferior a tres.

El primero fue Gabriel Costa, quien fue el mejor dentro de los peores calificados y donde entregó su análisis al respecto. “No aparece en el juego. No influye en el juego. Podría haberse tirado un poco más atrás que muchas veces hizo en Colo Colo cuando no le llegaba el balón, pero hay partidos en los que no aparece. La cantidad de pelotas que pierde es increíble, 18 balones en el partido. Ósea todas las pelotas que tenía no llegaban a destino, fueron muy fácil”.

No fue el único, debido a que además continuó posteriormente con Esteban Pavez. “Uno espera mucho más de él. Yo siempre lo he hablado que es un hombre de selección. Hoy (ayer) no estuvo, perdió muchos balones también que fueron fáciles, que empiezan a mirar que van a hacer con el balón y se olvidan de lo que no están haciendo con el balón. Lo presionan de dos a tres jugadores. Perdió 14 balones”.

Colo Colo queda eliminado de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

Dentro de estos detalles, el siguiente en ser analizado fue el delantero argentino Pablo Solari. “Perdió todos los duelos. Malas decisiones. Se le ve mal físicamente. Lo habíamos hablado el otro día, sale acalambrado y hay momentos en los que tienes que jugar. No todo es velocidad o ir a encarar cuando el equipo viene saliendo porque al final se convierte en un ataque para el otro equipo y pudiendo tener un poco más el balón. Siendo un poco más inteligente. Darle estabilidad al equipo, pero no se vio, no se vio. Hay una jugada que, en vez de encarar, le pega al arco y lo mejor de él no es pegarle al balón, lo de él es encarar. 19 balones perdió”.

Y es que dentro de los peores evaluados por el analista fueron los dos zagueros centrales. El primero en ser contemplado fue el uruguayo Maximiliano Falcón. “La cantidad de pelotas que pierde en la salida. Bueno, hay dos goles ahí que… Bueno, son segundos en los cuales no logra rechazar bien. La primera es que controlan y se la quitan, sale el primer gol de Inter y después claramente en el último gol donde sale Zaldivia, pierde la marca y Falcón tendría que haber ido al cruce ahí”.

Finalmente, el peor evaluado por el exfutbolista fue Matías Zaldivia. “No ha sido el reemplazo de Amor, ha tenido partidos buenos, regulares, pero especialmente en el gol se le va la marca. Pierde la marca y la velocidad ya no le da ya y ahí tiene que ver a Suazo, que si se va para arriba, tiene que quedarse con esa marca”.