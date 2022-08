Mario Salas despeja las dudas: "No me arrepiento de haber elegido a Colo Colo, es el más grande del país"

Pese a los éxitos obtenidos con Universidad Católica y Sporting Cristal, Mario Salas aceptó la banca de Colo Colo creando grandes expectativas respecto a su llegad, sin embargo, los resultados fueron negativos y el entrenador tuvo que partir dejando al equipo protagonizando al peor temporada de su historia.

Pasó el tiempo y en Alianza Lima tuvo un gran tropezón, perdiendo la categoría (luego se quedaría en primera por un tema administrativo) y siguió su carrera en medio oriente donde pasó sin pena, ni gloria.

En conversación con La Tercera, el Comandante deja en claro que pese a su traumático pase por Colo Colo, no se arrepiente en ningún momento de haber pasado por el Cacique.

"No soy de los que dice que no se arrepiente de nada, pero no me arrepiento de haber elegido a Colo Colo. Porque, más allá de lo que te decía, me entrega algo que para más adelante me sirve, conocí gente que fue grandiosa hasta hoy. Eso se valora. La gente que conoces, con la que te desarrollas, jugadores. Hubo un tema económico que, sin dudas, fue importante. Se ganó un título. No todo fue tan malo. No me arrepiento de esa decisión, pero creo que debería haberla tomado con más profundidad", afirmó.

Mario Salas afirma que Colo Colo es el equipo más grande del país (Agencia Uno)

Agregando que "cuando voy a Colo Colo no veo nada malo. Es un club grande, el más grande del país. Que te seduce y que muchas veces puede ser un trampolín para cosas que quieres y que son superiores. Eso fue lo que me llamó la atención".

Consultado sobre cómo lo tratan los hinchas albos, Mario Salas cuenta que "¿Sabes lo que pasa? Que el buena onda siempre te saluda. El que te va a decir cosas malas… Yo nunca he sentido un agravio por parte del hincha de Barnechea, de Católica o de Colo Colo. Siempre han sido cosas positivas. Ahora, sí tengo que decirte que el hincha de Colo Colo no me saluda mucho. Es más el de la Católica que el de Colo Colo".