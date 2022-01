Martín Rodríguez no escondió su deseo de volver a Colo Colo y reveló que ha tenido conversaciones con Gustavo Quinteros

La salida de Martín Rodríguez caló hondo en Gustavo Quinteros en 2020, ya que el director técnico boliviano-argentino nunca pudo encontrar un reemplazo para las funciones que cumplía el Tin en su esquema.

Pese a que trató de suplir esa carencia con otras variables e incluso a mitad de año llegó Christian Santos, es el mismo Quinteros quien se ha encargado de reiterar que necesita a un jugador con las características del ex Huachipato. Ahora, con la inminente salida de Iván Morales y Javier Parraguez, el DT albo espera sumar un nuevo refuerzo y ha mencionado en reiteradas ocasiones a Rodríguez.

En una transmisión en su canal de Twitch, Rodríguez dejó el pudor de lado y fue enfático en señalar que “Quiero volver. Obviamente ahora es muy pronto, pero yo sí quiero volver, espero volver”.

En ese momento, varios usuarios de su canal empezaron a preguntar por su salida, a la que Rodríguez no quiso profundizar mucho pero sí dejó en claro que “Al final no fue mi culpa la salida, ellos (dirigencia) no quisieron hacer el contrato que yo pedí”.

Rodríguez reveló que tuvo una conversación con Gustavo Quinteros, pero le bajó el perfil: “Digamos que el día de ayer hablé con Quinteros, pero no pasa nada. Solo hablamos porque tenemos buena relación”, aseguró.

¿Se podrá dar el tercer ciclo de Martín Rodríguez en Colo Colo para este 2022? Lo concreto es que Gustavo Quinteros ha dejado en claro que, si se van jugadores, tienen que llegar otros para reemplazarlos. Las ganas están de parte del jugador y del técnico, por lo que ahora la pelota está del lado de la dirigencia que tendrá que ver si es viable que el Tin tenga su tercer ciclo con la camiseta de Colo Colo.