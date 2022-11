Durante las últimas horas se dio a conocer una noticia importante dentro del mundo de Colo Colo y la cual tiene que ver sobre la partida de uno de sus jugadores para la próxima temporada, tratándose del defensor argentino nacionalizado chileno, Matías Zaldivia quien deja el club tras no conseguir la renovación con la institución.

Hace instantes el ‘Mati’ salió desde las inmediaciones del Estadio Monumental y dialogó con los medios apostados en dicho lugar, en la que el jugador dio sus primeras palabras tras haberse despedido de quienes son sus ex compañeros y haciendo un balance más que positivo en lo que fue su estancia en Colo Colo.

“Fue muy emotivo, son siete años en que conozco esta gente, dejo muy lindos recuerdos. Me llevo el cariño de toda la gente y de los trabajadores (…) Llegué como un desconocido y me voy con ocho títulos, más de 150 partidos acá”, partió señalando Zaldivia.

Profundizando en el tema de su partida, el zaguero indicó que se va muy dolido con la directiva de Blanco y Negro, dejando en claro de que ningún integrante importante del club se acercó a su persona para señalarle si seguía o no en Colo Colo, algo que el jugador consideraba como algo básico.

Zaldivia deja Colo Colo | Foto: Archivo

“No me duele la no renovación, están todo su derecho, pero duele la forma y la no comunicación. No me sorprende mucho, hay que fijarse en cómo se han ido otros del club. Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no”, apuntó el defensa de 31 años”, lanzó a los medios.

Finalmente, Zaldivia dejó en claro que siempre la prioridad para su carrera era seguir en Colo Colo, pero explicó que no podía seguir con una incertidumbre por su futuro, por lo que ahora irá de vacaciones y esperará que ofertas lo esperarán para afrontar su 2023 en otro club ya sea en Chile o en otro país.

“La prioridad siempre la tuvo Colo Colo, pero llega un punto en que uno tiene que pensar en su futuro. Lo que quiero es irme de vacaciones, ahora mi representante sabe de mis pretensiones, jugar en equipos que peleen cosas importantes “, cerró.