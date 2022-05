El retiro de Esteban Paredes del fútbol profesional se acerca a pasos agigantados, pese a que el propio jugador salió a desmentir esto, pero el Tanque es consciente que viene sufriendo algunas complicaciones físicas en el último tiempo.

Pero, en más de alguna ocasión Mauricio Pinilla y Esteban Paredes fueron rivales en el terreno de juego, uno por la Universidad de Chile y el otro por Colo Colo, pero en el último periodo les tocó compartir camarín en Coquimbo Unido, donde forjaron una gran amistad afuera del campo.

Fue este miércoles que Pinilla y Paredes tuvieron una dilatada conversación en Radio Agricultura, donde se mostraron el cariño como persona y ex compañero en Los Piratas.

"Yo hablé con Esteban (Paredes) ayer por teléfono y le contaba que yo también sufrí una pubalgia pero más joven y es terrible, es invadilante, es muy complicada. Yo también terminé mi carrera por problemas físicos y la verdad terminé bastante dañado con un año sin hacer deportes con impacto", partió diciendo Pinigol.

Pinilla le entrega un consejo a su amigo Paredes | Foto: Agencia Uno

"Como un consejo por el cariño que te tengo, por el respeto que te tengo como persona y como futbolista, tienes que elegir tú el momento en el cual des el paso al costado. Uno nunca está preparado para dejar la actividad porque son muchos años de carrera y hay que enfrentar una nueva vida", añadió.

"Espero que termines la primera semana y te tomes vacaciones, luego hagas rápido para que tu mente no tenga la posibilidad de pensar en eso. Va ser un día triste no solo para ti, sino para todos los amantes del fútbol, me incluyo, haberte disfrutado como compañero, como rival, haberte sufrido como rival y cuando uno tiene la posibilidad de conversar contigo es muy lindo, es un ejemplo. Te deseo lo mejor amigo mío en esta temporada en Coquimbo", sentenció el ex delantero del Romántico Viajero.