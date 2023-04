Un nuevo empate 0-0 volvió a tener Colo Colo en un clásico, ya que igualó por este marcador ante Universidad Católica esta tarde en el estadio Santa Laura, el mismo que tuvo ante la U hace algunas semanas en Macul.

Sin embargo, desde el plantel valoraron aún más este punto porque se jugó como visitante y por el trámite del juego, en donde al final del primer tiempo Leonardo Gil dejó con uno menos a los Albos tras darle un codazo a Ignacio Saavedra y ver de inmediato la tarjeta roja.

ver también Hinchas albos piden la cabeza de Leo Gil por su expulsión ante la UC

Sobre el esfuerzo defensivo ante la arremetida cruzada en el complemento, Maximiliano Falcón habló con TNT Sports tras ser elegido como la figura del partido:

"Fue un primer tiempo bastante parejo, después con un jugador menos en el segundo tiempo tuvimos algunas contras [...] Creo que rescatamos un punto importante porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores en todas las líneas y yo creo que fue un buen partido", comentó el 'Peluca'.

Falcón tuvo un nuevo clásico marcando a Zampedri | Foto: Photosport

Sobre la expulsión de Gil, analizó que "el partido se trizó bastante, más que nada por el Colorado que por ahí es nuestro hombre que juega, que tratamos de buscar siempre para que él habilite, cambie de frente y de más. Teníamos que sacar rápido eso de la cabeza y tratar defendernos porque se nos venían arriba con más hombres en delantera".

"Creo que hicimos un buen trabajo defensivo y no nos metimos atrás que eso es importante ya que lo pedía Gustavo también", comentó aplaudiendo el sacrificio defensivo del Cacique ante la UC.

Por último, entregó la receta sobre cómo marcar a Fernando Zampedri ya que el goleador cruzado no fue determinante en el partido: "Estar cerca, fuera del área para que no pueda pivotear fácil porque ellos lo buscan, pivotea, juegan afuera y tiran el centro. Ese es su modelo de juego, ya hace ocho partidos más o menos que nos enfrentamos. No dejándolo mover, que no reciba cómodo, ir fuerte a todas las pelotas y yo creo que se hizo un buen trabajo".