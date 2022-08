Maximiliano Falcón pone anestesia a su lesión y calma preocupación a Colo Colo: “Puedo estar el domingo, cuando entreno y juego no me duele mucho”

Colo Colo tiene un importante compromiso este fin de semana en el Campeonato Nacional. Los albos se medirán como visitantes ante Unión La Calera en uno de los duelos atractivos que tiene la vuelta de uno de los certámenes más importante de nuestro país y donde el Cacique comanda con nueve puntos de distancia sobre sus mas cercanos perseguidores.

Una instancia en la cual durante este miércoles se dio a conocer el trabajo diferenciado que estaba llevando a cabo el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, y que sin duda encendió las alarmas al interior del plantel de cara el partido del domingo considerando que Matías Zaldivia es baja para dicho compromiso.

El zaguero central charrúa conversó de forma exclusiva con DaleAlbo a la salida de la Clínica MEDS, en la cual anestesió su lesión al respecto y le entrega calma a Colo Colo con las dolencias que ha sufrido en los últimos días la cual lo tenían bastante preocupado.

“Entrené diferenciado. Tuve un golpe, un pisotón con Huachipato, justo antes de ese partido un compañero me pisó también y la zona me quedó sentida. La continuidad de partidos no me dejó descansar. Hoy me levanté y me dolía muchísimo, no podía apoyar el pie, me pasa en frío. Me hicieron una resonancia y van a salir más tarde los resultados”.

Maximiliano Falcón durante el partido con Ñublense en Copa Chile. (Foto: Guillermo Salazar - Bolavip)

Dentro de estos detalles, el futbolista agregó que “Por lo que me dicen es una contusión en el hueso debajo del tobillo, como pasan tendones por ahí se pueden ver afectados. Llegando al entrenamiento duele en frío, pero hoy fue más de la cuenta. Hace unos días ya me venía aumentando el dolor”.

Pero eso no fue todo debido a que adicionalmente contempló que “Ahí hablé con los doctores y me tocaron debajo del tobillo para ver dónde era exactamente. Optaron por resonancia y con el tacto me dejaron más sensible, por eso no pude estar hoy”.

Finalmente, con respecto al entrenamiento de esta mañana, el defensor señaló que “Hoy no hice prácticamente nada, sólo algo de parte superior. Mañana vamos a ver cómo reacciono. Pero creo que puedo estar en el partido, cuando caliento y juego no hay drama, pero me duele muchísimo cuando se enfría el cuerpo”.

“Vamos a ver si no me duele mucho, pero creo que voy a llegar. En septiembre no hay tantos partidos, hay bastante receso así que vamos a tener tiempo de trabajar la zona donde me duele. La idea es estar a la orden”, sentenció al respecto.