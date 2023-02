Colo Colo comienza a dejar atrás la igualdad ante Everton de Viña del Mar y empieza a enfocarse en lo que será el trascendental duelo ante Coquimbo Unido, partido válido por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros tuvieron que lidiar de jugar durante más de 10 minutos con un hombre menos ante los Ruleteros, todo tras la expulsión del uruguayo Maximiliano Falcón, el cual le lanzó un pelotazo a Luis "Chapito" Montes mientras este estaba en el suelo.

Falcón alza la voz tras su expulsión ante Everton | Foto: Agencia Uno

Este jueves, el Peluca conversó con los diversos medios de comunicación que se agolparon a las afueras del Estadio Monumental y le consultaron acerca de la decisión del Tribunal de Disciplina de suspenderlo por dos fechas.

“Cada uno tendrá su criterio, el mío no es así, pero ahora a esperar nomás, seguir entrenando, darle la mayor confianza a los que les toque y afrontar el partido que viene con la mejor actitud, porque hay que sacar los tres puntos”, partió diciendo el ex Rentistas de Uruguay.

“No sé si es injusto el castigo, pero hubo otras acciones que se castigaron diferente. Uno a veces no entiende el criterio”, aseveró.

FALCÓN ES AUTOCRÍTICO

Pero, el jugador de 25 años dejó en claro que lo que hizo no está bien. “Sé que me equivoqué, son cosas que pasan, dentro de la cancha uno actúa por impulso, tiene las revoluciones a mil, yo lo veo como una acción de juego no buena, pero tampoco hay que hacer un drama terrible, me parece que no es para tanto”, resaltó.

“No es la actitud correcta y que hay que sacarse esto rápidamente de la cabeza, afrontar lo que viene, porque fue un empate con saber a poco ante Everton, dejamos escapar dos puntos importantes para el campeonato”, complementó.

Para finalizar, se refirió al posible reto que le habría realizado Quinteros en los últimos días. “Siempre hay algún reto, pero son cosas del fútbol. Hay que seguir adelante, corregir y ser autocrítico, cada uno sabe en lo que se equivoca”, cerró.