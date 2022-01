Colo Colo logró arrancar el año en la competencia gritando como campeón del fútbol chileno. El Cacique se impuso por dos a cero a la Universidad Católica en la Supercopa con anotaciones de Leonardo Gil y Carlo Villanueva, para el cuadro albo levantar su tercer trofeo de esta competencia en el certamen nacional.

El plantel colocolino disfruta de este lunes como su primera jornada libre después de estar preparándose por tres semanas en la pretemporada que realizaron en Argentina, además de que cuando arribaron al país se mantuvieron concentrados para evitar cualquier contagio al respecto previo al partido que se disputó en Concepción.

Maximiliano Falcón se tomó el tiempo necesario para atender al programa Pelota Parada de TNT Sports, donde el defensor central sobre la importancia de ganar este primer torneo oficial que se disputaba en el arranque del año.

“Yo creo que arrancar el año así fue un golpe anímico importante, nos preparamos mucho para este partido y el campeonato. Como siempre lo digo, tratamos de competir en todos los torneos, tenemos Copa Libertadores porque son competencias de alto rendimiento. Tratamos de pelear arriba y ganar todos los torneos”.

Eso no fue todo, debido a que también destacó por dónde pasó para el cuadro popular se quedara con el título. “La parte física se notó, cuando se paró el partido por los incidentes, creo que estábamos siendo muy superiores. La parte física fue la clave en el partido y eso fue fundamental para poder sacar el partido adelante”.

Respecto a la pretemporada que realizaron en territorio trasandino, destacó que “La verdad es que fueron muchos días encerrados en pretemporada, pero nos sirvió porque estábamos enfocados en esta final. Nos preparamos muy bien y haber ganado la Copa fue una sensación de que todo valió la pena”.

AGRADECE EL CARIÑO DE LOS HINCHAS DE COLO COLO.

Finalmente, el defensor se mostró bastante agradecido por el cariño de los fanáticos que le brindan día a día en las redes sociales e incluso, confesó que hasta ha tenido que vivir momentos complicado junto a su señora producto de que los fanáticos lo reconocen en sus tiempos libres.

“Desde el primer minuto que llegué la gente me hacía notar el cariño. Hasta el día de hoy sigue siendo así, cuando salgo a la calle e incluso cuando voy al super. A veces me peleo con mi señora porque tengo 40 personas siguiéndome para una foto. Me pone orgulloso esto porque en Uruguay no es tan fanática la gente por el jugador, aparte que estaba en un equipo chico. Siempre trato de sacarme una foto con los hinchas”.