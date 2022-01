Mendoza no quiere de regreso a Martín Rodríguez en Colo Colo: "En el momento que más se necesitaba, no se la jugó"

Colo Colo cumplió su labor en el mercado de fichajes con las renovaciones de César Fuentes, Vicente Pizarro, Bryan Soto, sumado a la compra de pase de Emiliano Amor, Leonardo Gil y Pablo Solari. Además ya están los primeros dos refuerzos confirmados: Cristián Zavala y Esteban Pavez, mientras que Juan Martín Lucero se hizo los exámanes antes de su inminente anuncio como centrodelantero. Sin embargo, Gustavo Quinteros busca la posibilidad de incorporar un mediapunta; el nombre elegido por el DT es Martín Rodríguez.

Gabriel Mendoza, histórico exfutbolista de Colo Colo, confiesa que no quiere de regreso al futbolista que dejó el Club en julio para partir al Altay Sport del fútbol de Turquía tras llegar en marzo a Macul.

"Como hincha, creo que optó por otra opción. En el momento que más se necesitaba, no se la jugó. Para mí, si no quiso estar, no me gustaría su vuelta", dice el campeón de la Copa Libertadores 1991 en conversación con RedGol.

El Coca además se refiere a los refuerzos albos Zavala y Pavez, también aborda las renovaciones, sin embargo, cree que el gran puesto a reforzar es el de '9'. "Creo que no son tan fantásticas como pensábamos los colocolinos. La renovación de Solari y Pizarro me parecen perfectas, la vuelta de Pavez esperemos que sea un acierto, pero creemos que nos hace falta el delantero que hace rato estamos esperando. Un goleador", expresa.

El centrodelantero que asumirá la misión para la presente temporada será el argentino de 30 años, Juan Martín Lucero, quien debería ser anunciado en las próximas horas antes de integrarse a la pretemporada del equipo albo en la ciudad de Pilar en Buenos Aires.