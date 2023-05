Ministra Orellana llamó a ByN por Jordhy Thompson: "No se puede bajar la gravedad a esto"

Jordhy Thompson reapareció en los entrenamientos de Colo Colo la semana pasada. El futbolista de 18 años fue denunciado por expareja por violencia intrafamiliar. En el Cacique decidieron enviarlo a un tratamiento psiquiátrico.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se mostró en completo desacuerdo por el enfoque que tomó la concesionaria que administra al Cacique: "Me parece inaceptable que Blanco y Negro, la institución controladora de Colo Colo, no tome esto a la altura, como sí lo hizo el Club Social y Deportivo", dijo en conversación con Mega.

En el CSD Colo Colo sugirieron un proceso de reeducación a largo plazo y fueron claros. “En vista de la gravedad y reiteración de los hechos, consideramos que la permanencia de Jordhy Thompson en estas condiciones resulta insostenible”, comunicaron en abril.

Orellana tuvo conversación con el timonel de la S.A: "Me comuniqué con el señor Alfredo Stöhwing, presidente de ByN, y le dije que el enfoque era errado. En casos de violencia de mujeres no pasa por sicólogo deportivo o una frustración deportiva, sino que son delitos. No se puede bajar la gravedad a esto".

Jordhy Thomspon volvió a los entrenamientos de Colo Colo (Foto: Photosport)

La funcionaria de Gobierno también sostuvo diálogo con el presidente de la ANFP, Pablo Milad: "Le dije que me causaba extrañeza que cuando son cosas de carretes, las actitudes de los técnicos y compañeros son súper duras. El arquero titular de Colo Colo (Brayan Cortés) no juega por una cuestión de indisciplina. Es distinto hablar de un carrete y de un delito".

En ese contexto, la jefa de cartera enfatizó en que se acreditó violencia intrafamiliar por parte de Thompson: "Se anunció que él había llegado a acuerdo, pagando una multa. Eso es verdad, pero se hizo sin el acuerdo de la víctima, si bien esto existe en la legislación actual. Y más allá de eso, se habla de esto como si se hubiese podado mal un árbol, cuando es un delito. Ese acuerdo impide juicio, pero los hechos no se descartaron, al contrario, se acreditaron".

El mediocampista actualmente está entrenando en Colo Colo. La postura de Gustavo Quinteros es que pueda reinsertarse en la sociedad y también en el equipo en un futuro.