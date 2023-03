Nacho Abarca no se guarda nada: "Colo Colo tiene cero posibilidad de reeditar el título acá en Chile y en Copa Libertadores puede ser goleado"

Colo Colo cayó ante Cobresal completando su tercera derrota en nueve fechas de Campeonato Nacional, dejando dudas y llenándose de críticas.

Uno que no tuvo pelos en la lengua para analizar el momento albo, fue el periodista Juan Ignacio Abarca, reconocido hincha del Cacique y que mira con malos ojos el futuro del cuadro que dirige Gustavo Quinteros.

"Me pareció un partido vergonzoso este de Colo Colo en El Salvador, vergonzoso en todas sus líneas y con este equipo tiene cero posibilidad de reeditar el título acá en Chile, creo y lo digo hoy día para que lo anoten, no va a pasar la zona de grupos, y feo, viendo equipos esta semana como Cerro Porteño y Sporting Cristal, de verdad uno queda con la sensación de que mucho no se puede hacer", indica.

Agregando como premio de consuelo que "quedará la Copa Chile que es un torneo más al alcance de la mano".

Nacho Abarca asegura que Colo Colo no tiene posibilidad de ganar el Bi (Radio Futuro)

El periodista afirma que un de los problemas de Colo Colo es que "es un equipo que no se reforzó, reemplazó y reemplazó de menor calidad a jugadores que fueron fundamentales en el torneo pasado"

Nacho realmente está preocupado y asegura que "punto aparte la dupla de centrales De Los Santos y Ramiro González, uno pide que al menos ganen las pelotas de aire, fueron superados siempre, lentos en la salida, me da la sensación de que este equipo puede pasarlo muy mal en la Copa Libertadores y perder feo, ser goleado, pasando muy malas jornadas ante cuadros que son muy superiores".

Para el final, Nacho también le reparte leña al DT de los albos. "Quinteros sigue siendo tozudo en sus decisiones, es un remezón y hay que mover las cartas en un equipo que hoy no juega nada", cerró.