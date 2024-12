Colo Colo puede tener otra bomba en el mercado de fichajes. Luego de la sorpresiva oficialización de Claudio Aquino como refuerzo para 2025, el cuadro albo tendría negociaciones avanzadas con un polémico delantero colombiano.

Al menos, así lo afirman tras la cordillera. ¿A quién busca el elenco de Macul? Un jugador con denuncias -ya cerradas- por violencia de género y abuso sexual estaría en la mira de la gerencia deportiva.

Según informó Radio La Red, el nuevo objetivo de Colo Colo es Sebastián Villa. El actual atacante de Independiente Rivadavia y con destacado paso por Boca Juniors sería de interés albo.

“Mi fuente de Boca, que siempre me pasa muy buena información y que no falla nunca, me da otro refuerzo para Colo Colo. Me dice que Sebastián Villa va a jugar en Colo Colo”, lanzó el periodista Juan Carlos Pasman.

Luego de no concretar su partida a Racing Club, el jugador busca volver a dar el salto tras años de polémicas por situaciones extrafutbolísticas. Esta temporada fue figura en el cuadro mendocino.

Durante la última campaña, jugó 22 encuentros, convirtió cuatro goles y entregó cinco asistencias. Números suficientes para, presuntamente, haber convencido en el Estadio Monumental.

A sus 28 años, puede tener una nueva oportunidad en un grande del fútbol. Cabe destacar que defendió la camiseta de Boca Juniors entre 2018 y 2023. El colombiano sumó 172 compromisos con el cuadro bonaerense.

Colo Colo ya tiene a su primer refuerzo

En caso de confirmarse el arribo de Sebastián Villa, se sumaría a Claudio Aquino. Tras concretar su salida de Vélez Sarsfield, el volante argentino de 33 años fue oficializado por los albos.

En 2024, el talentoso mediocampista jugó 51 compromisos, anotó en 12 ocasiones y entregó 10 asistencias. Se coronó campeón del fútbol argentino bajo la dirección de Gustavo Quinteros.