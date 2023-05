El Cacique inició una campaña para que los mal llamados hinchas no entren más al Monumental y dejaron muy en claro que no son bienvenidos en el partido de hoy día ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

"No te queremos más aquí": Colo Colo se pone en pie de guerra con hinchas mal portados y piden que no entren al Monumental

Colo Colo ha sido azotado por una ola de violencia en el Estadio Monumental las últimas semanas, donde distintos episodios han decantado en distintas sanciones tanto en el plano local como en el plano internacional.

En el Campeonato Nacional 2023, los albos tienen que disputar dos partidos más a puertas cerradas tras la sanción impuesta post Superclásico, donde distintos episodios se apoderaron del compromiso más importante del fútbol chileno.

En el ámbito internacional, el debut en casa ante Monagas fue testigo de diversos incidentes en las tribunas Arica y Cordillera, lo que decantó en el cierre de las tribunas Arica y Lautaro, sumado a la prohibición por parte de la DPR de los sectores Galvarino y Caupolicán.

Por estas razones, el Cacique no quedó indiferente e inició una campaña en Redes Sociales no para pedir que se comporten, sino que para que los mal llamados hinchas no vuelvan nunca más al Estadio Monumental.

Carlos Caszely, Lizardo Garrido, Maximiliano Falcón, Esteban Pavez y Vicente Pizarro fueron parte del video en donde son enfáticos en señalar que “No te queremos más aquí”, haciendo alusión a los que generan destrozos.

De esta manera, los albos esperan tener una jornada tranquila esta noche en el Monumental, rezando para que ningún hincha albo o argentino incurra en incidentes que puedan producir más castigos.