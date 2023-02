Ante la no llegada de un lateral derecho de experiencia, Gustavo Quinteros tendría lista a una alternativa en este sector de la cancha.

Este lunes 6 de febrero Colo Colo iba a debutar en el Estadio Monumental ante Ñublense, pero debido a los incendios forestales que afectan al Ñuble y a otros sectores del sur de Chile, el partido fue suspendido. Pero en Macul los trabajos no han cesado, ya que aún pesa la goleada 5-1 sufrida ante O'Higgins en la fecha anterior.

Aquel compromiso el Cacique tuvo muchas falencias defensivas, especialmente por la banda derecha en donde el canterano Jeyson Rojas no mostró un buen rendimiento. Ante esto, Quinteros habría sumado una nueva alternativa en este sector, ya que Bruno Gutiérrez no tuvo un buen desempeño en la Supercopa ante Magallanes.

Ante la no llegada por el momento de un lateral derecho que reemplace a Óscar Opazo, según informó el sitio Dale Albo el entrenador probó en sus entrenamientos a César Fuentes como lateral derecho. Esta posición no es desconocida para el Corralero, ya que en el Sudamericano Sub 20 del 2013 jugó gran parte del torneo como carrilero diestro en aquel equipo de Mario Salas.

César Fuentes sería una nueva alternativa para Quinteros en el puesto de lateral derecho | Foto: Agencia Uno

Así, Gustavo Quinteros habría encontrado en su propio plantel a un jugador que sea alternativa a Jeyson Rojas y Bruno Gutiérrez en la banda derecha. Además, al salir Fuentes del mediocampo, da lugar a Vicente Pizarro, que ya se recuperó de su lesión y volvió a los entrenamientos en Macul.

Los Albos preparan su próximo partido, el que será por la fecha 4 del Campeonato Nacional ante Huachipato el domingo 12 de febrero al mediodía en el CAP.