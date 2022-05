Octavio Rivero dejó una huella importante en Colo Colo consiguiendo títulos y anotando goles importantes que le dieron un espacio en el corazón de los hinchas. En la actualidad no cuenta con club, luego de su paso por Unión La Calera en un regreso al fútbol chileno.

Colo Colo se concentra en lo que será su partido frente a Alianza Lima a mitad de semana. Los tres puntos son valiosos para el Cacique en territorio peruano considerando que la victoria podría encaminarlo a una clasificación a los octavos de final, dependiendo también de lo que ocurra entre River Plate y Fortaleza.

No obstante, uno de los nombres que apunta a no continuar en el Cacique por su bajo rendimiento es el delantero venezolano Christian Santos. El futbolista no ha dado el ancho en el año que cumplirá en la institución y se comienza a especular con su salida del club aprovechando que liberará cupo de extranjero.

Es aquí donde comienza a surgir nuevas posibilidades al respecto debido a que cuando se abra el libro de pases, cada club tiene la virtualidad de incorporar tres nuevas contrataciones a mediados de año. Gustavo Quinteros anteriormente tenía el anhelo de sumar a un goleador que ya vistió la camiseta del Cacique.

Se trata del uruguayo Octavio Rivero quien dejó buenas sensaciones en su paso por el Cacique consiguiendo más de algún trofeo con el cuadro popular, en los cuales gritó campeón en el Campeonato Nacional 2017, además de una Copa Chile en la temporada 2016/2017 y dos Supercopa en 2018 y 2017.

Octavio Rivero se encuentra sin club tras su salida de Unión La Calera. (Foto: Agencia Uno)

El charrúa es del gusto del entrenador colocolino y que en la actualidad se encuentra sin club luego de su regreso al fútbol chileno con la camiseta de Unión La Calera en la temporada pasada registrando un total de 17 partidos jugados, con un total de más de mil 200 minutos y anotando en ocho oportunidades.

Lo cierto es que la directiva de Blanco y Negro mediante el trabajo de Daniel Morón en conjunto con el cuerpo técnico, deberán ir analizando nombres para sumar una variante en el ataque considerando que se aproxima la salida de Christian Santos de la institución.

Otro de los nombres que estuvieron rondando en su debido momento fueron el de los nacional Ignacio Jeraldino y Diego Rubio, pero que claramente no llegaron a buenos puertos, lo que no quita que pueda existir la posibilidad de que se sumen a mitad del presente año.