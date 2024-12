Este jueves en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde los representantes chilenos conocieron a sus rivales.

El sorteo de la segunda competición internacional más prestigiosa de América del Sur deparó que Universidad Católica y Palestino animarán una de las llaves en la primera fase con un cupo en los grupos como premio principal.

Recordar que este partido se jugará en la primera semana de marzo, por lo que en los Cruzados ya trabajan a toda velocidad para abrochar nuevas caras para el 2025.

Miguel Ángel Neira le habla fuerte y claro a los dirigentes de los Cruzados

Miguel Ángel Neira, emblema de los Cruzados, contestó el llamado de Bolavip Chile y se mostró bastante preocupado por el rival que tendrá que enfrentar el equipo de Tiago Nunes.

“Le tocó el rival más difícil porque juega bien Palestino y siempre es complicado”, enfatizó.

Palestino y la UC se volverán a ver las caras | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, el mundialista chileno le pidió a la dirigencia del cuadro de la Franja ir en búsqueda de refuerzos de renombre.

“Ojalá pase la primera etapa este año pero para eso tiene que reforzarse porque o sino no tiene ninguna opción de nada. Puede pasar a los equipos chilenos pero después ante los extranjeros va a dar la hora si no se refuerza y hasta el momento no veo nada”, remató.

¿Qué pasa con el equipo que gana y pierde en esta fase de la Copa Sudamericana?

El ganador pasará de forma directa a la fase de grupos y el equipo que sea derrotado quedará sin torneo internacional en el 2025.