"Ojalá que no me desilusionen" Presidente de ByN le rayó la cancha al plantel de Colo Colo

Colo Colo aún no analiza fichajes, al menos al interior del directorio de Blanco y Negro. Alfredo Stöhwing presidente de la concesionaria que administra al Cacique se refirió a la situación en materia de refuerzos en la previa al partido ante Unión Española en el estadio Santa Laura.

"No hemos analizado nada todavía del plantel para el segundo semestre, así que no tenemos novedades respecto de eso. Seguramente Gustavo está pensando y reuniéndose con el gerente deportivo, pero no me ha llegado ninguna solicitud e idea de momento", señaló en la comuna de Independencia.

Un tema clave para la planificación en materia de refuerzos para la segunda parte del año, será una eventual clasificación de los albos a los octavos de final de la Copa Libertadores. El timonel de ByN fue claro al mencionar que instalarse entre los 16 mejores es un factor a considerar: "Por su puesto que influye, porque es un desafío nuevo e importante, vamos a tener que analizarlo".

El directivo envió un potente recado al plantel de Colo Colo, asegurando que tiene expectativas de pasar de ronda en la máxima competición continental. "Eso es lo que esperamos, casi cuento con eso, ojalá que no me desilusionen", lanzó con alguna sonrisa.

Stohwing también a las pérdidas por los encuentros sin público de Colo Colo en el estadio Monumental a raíz de las sanciones por incidentes: "Depende del tipo de partido, en los partidos de baja 300 millones, y en los partidos de alta pueden ser de 400 o 500 millones".

Presidente de Blanco y Negro no se hace dramas con la situación de Brayan Cortés

El directivo de la concesionaria que administra a Colo Colo no dramatiza con el presente de Brayan Cortés, quien ahora es suplente en el Cacique y podría analizar la opción de partir a mitad de año si sigue relegado al banco. "No le daría tanta importancia, porque lleva cuatro partidos, ha pasado muy poco, él lleva jugando varios años de titular. Es una circunstancia muy puntual y va a ver lo que calma con calma", reflexionó.

Alfredo Stöhwing tiene en mente la clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores (Foto: Photosport)

También se refirió a las palabras de Eduardo Berizzo, quien dijo que no llamaría a Brayan Cortés a La Roja si no es titular en el Cacique: "No lo escuché, por su puesto que a nosotros nos gusta que nuestros jugadores estén en la Selección y que no pierdan oportunidades, pero es una decisión técnica en la cual uno no puede meterse".