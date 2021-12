El ex técnico fue consultado en si es un error dejar partir al volante tras la polémica con el club albo.

Colo Colo está viviendo una situación bastante complicada con una de sus jóvenes figuras como es Vicente Pizarro. El volante podría partir del Cacique tras un posible error en su cláusula, donde las conversaciones están estancadas con el representante del jugador Fernando Felicevich y el club.

Este escenario retrasa aún más las tratativas, pues la extensión de contrato al Vicho no llegaría prontamente y quedando solo una semana para que el año finalice. De esta manera, el jugador de 19 años abandonarías las arcas del cuadro albo.

Juvenal Olmos comentó el hecho durante este jueves en Todos Somos Técnicos y le parece "dramático" que la escuadra colocolina tenga bajas posibilidades de quedarse con el ftubolista tras años de inversión.

"Es dramático que un club invierta tantos años en un futbolistas y después sencillamente o aparentemente a alguien se le olvidó, no lo inscribió o no quiso mejorarle el contrato, se les escape de la nada y el club reciba cero después de ¿cuántos años? Entiendo que de chiquitito", explicó el ex técnico.

"Ponle nueve años: invirtiendo desde inferiores, un proyecto, selecciones menores, el cabro jugó, está despertando, floreciendo futbolísticamente y en el momento en que tiene que hacer un minimo de esfuerzo no lo capitaliza, porque las platas grandes no se las lleva él", sentenció.