La Selección Chilena tiene en noviembre dos duros escollos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: enfrentar a Perú en condición de visitante y Venezuela de local.

El combinado criollo está obligado a sacar los seis puntos para seguir soñando con la posibilidad de estar en la próxima cita planetaria, por lo que Ricardo Gareca intentará llamar a los mejores jugadores disponibles.

Una de las grandes dudas respecto a esta fecha doble es “El Tigre” nominará a Charles Aránguiz y Arturo Vidal, piezas fundamentales de la Generación Dorada y que ahora están teniendo un gran nivel en sus respectivos clubes.

Juvenal Olmos es claro sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca nomine a Charles Aránguiz y Arturo Vidal

Juvenal Olmos, ex director técnico de La Roja, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aconsejó al adiestrador argentino de cara a estos compromisos.

“Si Gareca piensa que Aránguiz y Vidal les sirve para estos dos partidos, los tendría que llamar”, expresó el ahora comentarista deportivo.

Aránguiz y Vidal son dos de las grandes figuras del actual Campeonato Nacional | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La situación que está el técnico es una situación terminal, él no está partiendo un proceso. ¿Alguien piensa que si pierde estos dos partidos, va a continuar? Va a ser súper difícil”, añadió Olmos.

“Yo pienso que un entrenador tiene que traer a su equipo lo mejor que tenga en ese momento, si no llamó a Vidal y Aránguiz en el pasado es porque él pensó que esos jugadores no le servían… Si Vidal y Aránguiz les sirve ahora, yo no veo un inconveniente que no los pueda llamar”, concluyó.

Cuándo juega Chile

En su siguiente partido, La Roja enfrentará a Perú. Será el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.