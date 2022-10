Colo Colo finalmente terminó con el suspenso en el Campeonato Nacional 2022 y se coronó como el flamante campeón, destronando a Universidad Católica que venía mandando en los últimos años y logrando su estrella 33 en este tipo de torneos.

Una vez que se dio el pitazo final, la banca del Cacique saltó a la cancha a celebrar con los jugadores en una tímida celebración, donde no hubo ceremonia de premiación ni tampoco hinchas albos en las tribunas del Francisco Sánchez Rumoroso.

Esta situación ameritó la ácida crítica de Óscar Opazo, lateral derecho de Colo Colo que terminó indignado por la pálida celebración que hubo para consagrar un año en donde los albos fueron mejores que todos.

Colo Colo tuvo una tímida celebración en Coquimbo. | Foto: Agencia UNO

“Fuimos merecedores de este título, de principio a fin. Es una vergüenza lo que pasó con la autoridad, no hubo nunca incidentes, entonces me parece una verdadera vergüenza que no entregaran la copa, que no tuviésemos celebración”, disparó Opazo.

El ex Santiago Wanderers cree que decisiones como las adoptadas para el cotejo de ayer están destruyendo al fútbol chileno: “Es lamentable, con esas decisiones se mata el fútbol, hoy era para celebrar en cancha, que uno es lo que más quiere, levantar la copa. Me parece una vergüenza”.

Si bien ayer no hubo celebración, el próximo domingo sí la habrá cuando Colo Colo reciba a O’Higgins de Rancagua en un Estadio Monumental que estará repleto para ver cómo se le entrega la copa de campeón al Cacique.