Pablo Sánchez alza la voz por los rumores que vinculan a Bruno Barticciotto en Colo Colo: "No hay nada por él, esperamos que se quede con nosotros"

Bruno Barticciotto es uno de los jugadores que está el órbita de Colo Colo de cara a la temporada 2023. El delantero de 21 años se sumó a la pretemporada de Palestino y desde las arcas árabes confían en que el talentoso jugador no se moverá.

Recordar que el hijo de Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo albo y campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique, fue una de las grandes figuras del conjunto dirigido por ese entonces por Gustavo Costas, quien partió a Bolivia para hacerse cargo de la selección de dicho país.

El cotizado delantero anotó 7 goles en 18 partidos disputados | Foto: Agencia Uno

El nuevo DT del conjunto árabe, Pablo "Vitamina" Sánchez, conversó con Al Aire Libre de Cooperativa sobre la posibilidad de ver partir a Barti Jr llegar al Estadio Monumental.

"Desde mi lugar, también entiendo el fútbol como un negocio y puede ser una posibilidad importante venderlo. Me gustaría ser egoísta con los dirigentes y que se quede, pero no puedo impedirlo", remarcó el ex adiestrador de Audax Italiano.

"Lo que sí, ante tantos rumores, consulté y me dijeron que no hubo absolutamente nada hasta ahora. Esperamos que se quede con nosotros", confesó.

Por ahora, Palestino tiene el 50 por ciento del pase del seleccionado Sub 23 y el 100% de los derechos federativos del ariete, quien continúa en la mirada del Cacique para 2023.