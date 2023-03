Los hinchas de Colo Colo miran con ilusión el futuro del equipo de sus amores en Copa Libertadores de América. Y es que los dirigidos por Gustavo Quinteros ya conocen sus rivales en la fase de grupos, donde intentarán quedar en lo más alto de la zona para clasificar a los octavos de final del certamen continental.

¿Cuáles son los rivales del Cacique? Boca Juniors de Argentina, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia, por lo que en el papel sería un grupo accesible según algunos periodistas especializados.

El estratega albo tendrá como primer rival a la escuadra colombiana | Foto: Agencia Uno

Fue en el programa Agenda Matinal del canal de Todo Es Cancha que el periodista Francisco Eguiluz analizó lo que fue el sorteo del torneo más prestigioso a nivel de clubes en Sudamérica y las opciones del conjunto Popular de clasificar a la siguiente ronda.

"Ni aunque hubieran pedido este grupo les tocaba este grupo. Te pudo haber tocado en el grupo Atlético Mineiro y te tocó Deportivo Pereira, quienes fueron campeones el año pasado en Colombia pero ahora le desmantelaron el equipo, es como Ñublense", partió diciendo el profesional de las comunicaciones.

"Acá tienes una obligación, acá no hay nada que te permita pensar que no pasar de grupo no es un fracaso. Ya el año pasado fracasaste, este año no te puedes dar ese lujo. Monagas no existe, Boca es otra cosa pero viene terriblemente mal, juega mal y echaron a Ibarra", agregó.

"Yo creo que Colo Colo es el mejor aspectado por el bajo nivel de su grupo, más que por virtudes propias. Le tocó un grupo muy favorable donde tiene la obligación de clasificar. Ni rezando le tocaba un grupo más accesible", remató el comunicador radial.