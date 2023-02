El periodista Francisco Eguiluz no quedó para nada contento con la actuación de Fabián Castillo ante Ñublense y lo comparó con Gabriel Costa, ex jugador de Colo Colo.

Colo Colo logró una importante victoria al derrotar por 1 a 0 a Ñublense de Chillán en un estadio Monumental completamente lleno. Los dirigidos por Gustavo Quinteros tuvieron que luchar más de la cuenta durante todo el cotejo, pero gracias a la anotación del recién llegado Darío Lezcano pudieron quedarse con los tres puntos.

Uno de los jugadores que vio acción desde el arranque fue Fabián Castillo, quien no había estado ante O'Higgins de Rancagua producto de una molestia muscular, y en esta oportunidad fue reemplazado a los 74 minutos por Marco Rojas.

Castillo hizo tuvo su estreno en el Estadio Monumental | Foto: Guillermo Salazar

En medio del programa Agenda Matinal del canal de Youtube de Todo Es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz no se guardó nada y se fue en picada con la actuación del ex jugador de FC Juárez de la Liga MX.

"Trajiste a Fabián Castillo en lugar de Gabriel Costa. Me van a decir que Costa era lagunero pero en todos los clásicos te marcó, te metía 10 asistencias por torneo, te encaraba hacia adentro, te generaba una preocupación que Castillo no te genera, solo corre y corre y nada más. Siendo Costa no más, es 10 veces más que Castillo", dijo en el arranque.

"En cinco fechas los quiero ver escribiendo en este mismo chat sobre el colombiano Castillo. No tiene nada, en Copa Libertadores solo con velocidad no ganas, todos son veloces. Este muchacho sería incapaz de pasarse al Torta Opazo solo con velocidad", agregó.

Por último, el comunicador remarcó que Castillo "no tiene quiebre de cinturas, no tiene centro, no se atreve, no remata y es cero atrevido", cerró.