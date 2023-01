El ex Deportes Melipilla no ha podido consolidarse en Colo Colo y ahora fue el turno de su papá quien sacó la voz, pegándole un duro palo al Cacique por no darle continuidad y enrostrándole la fuga masiva de talentos que ha sufrido en el último tiempo.

Cristián Zavala llegó a Colo Colo el año pasado después de una brutal temporada con Deportes Melipilla, en donde el jugador se perfilaba para ser un duro escollo para Pablo Solari y después tomar el puesto que el argentino dejó vacante cuando se fue a River Plate.

Lamentablemente para Zavala, nada de eso sucedió y al margen de un par de actuaciones correctas, nunca pudo consolidarse en el equipo de Gustavo Quinteros que terminó levantando el Campeonato Nacional 2022.

El que sacó la voz por la situación del jugador fue nada más ni nada menos que su papá, Cristián Zavala, quien conversó con Las Últimas Noticias y terminó echándole más leña al fuego que arde en el Estadio Monumental.

Zavala no ha podido ser el mismo de Melipilla en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“A mí no me gusta mucho opinar porque todos piensan que por ser el papá lo veo de cierta forma, pero luego de conversar con mis conocidos todos concordamos. En Melipilla a Cristián le dieron toda la confianza y él se soltó, explotó como jugador y ahí se pudo ver todo el rendimiento que podía dar”, dijo.

Zavala padre le echa la culpa a Quinteros: “Acá todo parte por el técnico que no le entrega la confianza. No es solamente un partido para que demuestre algo. Hay gente a la que le han dado diez y hasta veinte partidos y han seguido bancándolos, pero no ha sido el caso de Cristián”.

“Es cosa de escuchar al papa de Williams Alarcón y está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo. Lo más probable es que arranque el Joan Cruz, ya arrancó Willy Alarcón. Y lo malo es que los chicos tienen condiciones y no se están aprovechando”, reflexionó en el cierre.