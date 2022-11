Colo Colo tiene inminentemente abrochado al portero Fernando de Paul, mientras que acerca posiciones con Ramiro González por petición de Gustavo Quinteros. El meta, exjugador de la Universidad de Chile, está a una firma de llegar a Estadio Monumental, mientras que el zaguero de Platense es pretendido para reemplazar a Matías Zaldivia. Sin embargo, estos nombres no dejan contento al periodista Patricio Muñoz.

El comentarista de Radio Cooperativa fue directo al hueso y, claramente, fustigó la contratación de ambos nombres, ya que cree que no son suficientes para jugar en el Cacique, que tendrá que ir a disputar la Copa Libertadores y el bicampeonato en el fútbol chileno.

Sobre De Paul, Muñoz cree que el Tuto tiene condiciones, pero no para ser un jugador regular en Colo Colo pensando en los desafíos venideros.

"Siendo un arquero suficiente para la competencia local, a mí no me parece por estilo de juego el arquero de un equipo grande. Yo creo que un equipo grande debe tener un arquero con cierta impronta, que sepa y entienda que su equipo puede jugar muy adelantado, que el arquero se tenga fe para jugar muy adelantado. De Paul, a mí por lo menos, esa característica no la tiene", expresó.

Fernando de Paul no es del gusto de Patricio Muñoz para llegar a Colo Colo (Agencia Uno)

Eso no es todo, Muñoz no cree que De Paul sea el idóneo para hacerle competencia a Cortés. "Si Colo Colo trae un arquero que le cuide la espalda a Brayan Cortés, me parece bien, es suficiente. Si trae a un arquero porque creen que a Cortés lo van a vender y será el arquero de Colo Colo siempre, que va a la arena internacional, entonces, no es un arquero suficiente", agregó.

Ramiro González está en la lista de refuerzos y Muñoz también tuvo palabras para el exjugador de la Unión Española. "Me llama poderosamente la atención. Pocas veces he visto un fijación tan grande por un jugador que no es un mal jugador, pero es un jugador cualquiera. No es el zaguero central que te permite ir a jugar la Copa Libertadores y decir que trajiste un patrón, no. Si me preguntas está atrás de Falcón y Amor. Está donde está Zaldivia. Está igual", terminó.