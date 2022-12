Colo Colo está buscando opciones para reforzarse hacia la temporada 2023 y de momento solo cuenta con el portero Fernando De Paul y el defensor Ramiro González. No obstante, hay otros nombres que se han marchado y que pueden salir también, como es el caso de Gabriel Costa que se fue a Alianza Lima y Óscar Opazo, quien comunicó que se irá a Racing.

Por lo mismo, es que ahora el Cacique quiere reemplazar esos nombres o al menos buscar un reemplazo. Matías Catalán, Erick Wiemberg, Nayel Mehssatou, Leandro Benegas, Carlos Auzqui, Nahuel Bustos y Sebastián Palacios son algunos de los que suenan para recalar en el Estadio Monumental.

En esa línea, Patricio Yáñez fue crítico y apuntó que ningún de aquellos futbolistas los ve como reales refuerzos y pensando en los que es la competencia internacional en el 2023.

"La verdad que veo es que Colo Colo se está despotenciando y de esa carpeta no veo ningún refuerzo, hay algunos que no los he visto. Aquí lo que ha dicho Quinteros es 'se van jugadores, hay que reemplazarlos'. Esos son reemplazos y después tengo que potenciar el equipo, porque quiero superar lo que hice en Copa Libertadores y me parece que con la mayoría de ellos tú no estás potenciando", dijo Yáñez ESPN F90 Chile.

"Lo repito, con los nombres que suenan ahí, a algunos no los he visto jugar y si van a llegar al fútbol chileno, es porque no tienen otra opción. Es como la última posibilidad llegar a Colo Colo, creo que ninguno de ellos es refuerzo de verdad para pensar en Copa Libertadores", agregó.

El DT albo tiene tarea aún en el tema refuerzos para Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Por el momento, Colo Colo aguarda por algunos nombres y ver si concreta el arribo de uno o más de ellos para que sean parte del club en la próxima temporada.