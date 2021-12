La negociación entre Colo Colo y Vicente Pizarro sigue entrampada por las severas diferencias que mantiene Blanco y Negro con los representantes de la figura juvenil alba, quienes no quieren que la clausula de salida del jugador sea tan alta. Mientras los albos apuntan a un piso de dos millones de dólares, los representantes de Pizarro buscan un monto alrededor de los 800.000.

Los albos no quieren repetir lo que les pasó a mediados de año con Martín Rodríguez, quien tenía una clausula de salida tan baja que prácticamente cualquier club podía llevárselo y finalmente eso ocurrió con la partida del Tin a Turquía, dejando al equipo e Gustavo Quinteros mermado para la segunda parte de la temporada.

Patricio Yáñez, histórico ex jugador del Cacique y ahora comentarista en Deportes en Agricultura, se refirió en el programa a la negociación de los albos con Vicente Pizarro y el futuro del jugador, asegurando que “Le falta al menos una temporada en Colo Colo, como está inserto en Copa Libertadores de América no sé si va a tener alguna chance de ser titular, va estar alternando y en el Campeonato local puede tener una oportunidad, hay bastantes partidos y él seguramente va jugar y crecer”, avisó de entrada.

El Pato apuntó sus dardos a la dirigencia alba: “Lo que llama la atención es cómo no lo hicieron antes, cómo no tomaron los recaudos para que no ocurriera esto. Ponerle más de cuatro millones de dólares por el blindaje, el valor de saluda me parece que no se ajusta a lo que gana el jugador. No digo que ganen 20 millones de pesos, pero tampoco digo que el futbolista gane 500 lucas mensuales. A mí no me parece que sea eso lo que deben ganar y tú tampoco puedes tomar a estos chicos y pagarles lo mismo a todos”.

En el cierre, Francisco Sagredo y Pato Yáñez concordaron y aseguraron que “en el fondo si lo tazan como un jugador de 4 palos verdes, hay que pagarle como tal”, dando a entender que Blanco y Negro le tiene una tasación alta que no se refleja en el sueldo ni en las condiciones del contrato del jugador.