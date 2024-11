El histórico ex jugador del Cacique no puede creer una de las salidas que se produjo en el día de ayer en Colo Colo.

Colo Colo ya comenzó a trazar lo que será el plantel para la temporada 2025, en donde el Cacique tiene asegurada su presencia como Chile 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América tras haber logrado el Campeonato Nacional 2024.

En los últimos días, el Cacique anunció la renovación de contrato de Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Esteban Pavez y Arturo Vidal como los grandes nombres que continuarán y estarán para el centenario de los albos el próximo año.

Emiliano Amor dijo adiós a Colo Colo. | Foto: Photosport

Por otro lado, en el día de ayer el club comunicó que Leonardo Gil, Gonzalo Castellani, Ramiro González y Emiliano Amor finalizaron su vínculo, no serán renovados y se despidieron de la institución.

Fue precisamente el ex jugador de Vélez Sarsfield el que llamó la atención de Patricio Yáñez, histórico ex jugador de los albos: “Me llamó mucho la atención lo de Amor… por rendimiento, yo creo que están bien los 4. A Amor no le va faltar equipo”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Cabe recordar que Emiliano Amor llegó el 2021 a Colo Colo y se mantuvo durante 4 temporadas, pero el 2023 prácticamente no jugó por una rebelde lesión que sufrió a fines del 2022 con Gustavo Quinteros al mando del equipo.

Colo Colo abrirá la temporada 2025

Colo Colo será el encargado de dar el puntapié inicial a la temporada 2025 en la Supercopa del fútbol chileno, donde Universidad de Chile asoma como posible rival si es que logran quedarse con la Copa Chile 2024 la próxima semana.