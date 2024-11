El ex jugador de La Roja lanzó una despiadada crítica sobre el actual mediocampista del América de México.

Histórico de La Roja le pone la lápida a Diego Valdés a horas del Perú vs Chile: "Ya no está para jugar en la selección"

La Selección Chilena se juega la vida en su visita a Lima en el crucial partido ante su símil de Perú, en un encuentro válido por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El combinado dirigido por Ricardo Gareca necesita imperiosamente obtener los tres puntos ante los del Rimac, para así poder seguir soñando con la clasificación a la próxima cita planetaria.

Pese a la inclusión de Arturo Vidal desde el primer minuto, las críticas hacia El Tigre se hacen sentir en redes sociales por la deslucida formación que mandará al terreno del Estadio Monumental.

Pato Yáñez no quiere ver más a Diego Valdés en La Roja

Uno de los que se ganó el repudio total de Patricio Yáñez, extremo de La Roja en la década de los 80’, es el mediocampista Diego Valdés. ¿La razón? Su desempeño no termina de convencer del todo al ahora comentarista deportivo.

“Ya no está para jugar en la Selección, ha tenido todas las oportunidades y no ha rendido”, lanzó el ex seleccionado chileno.

Diego Valdés se gana duras críticas de Patricio Yáñez | FOTO: Andres Pina/Photosport

Incluso, Yáñez le sacó en cara su buen rendimiento en el América de México. “Fue elegido el mejor jugador de la liga mexicana, pero bueno… Ahí te das cuenta el peso de la camiseta”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Perú?

La Roja visita a Perú el viernes 15 de noviembre, a las 22:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.