El ex delantero de Colo Colo confía plenamente en que el extremo podría ser importante para el equipo de Gustavo Quinteros.

Colo Colo llega este viernes a nuestro país tras realizar la intertemporada en Argentina. El cuadro colocolino debe enfrentar este sábado el compromiso de ida por la tercera ronda de la Copa Chile ante Deportes Temuco, lo que será el primer apretón oficial de los albos tras el receso.

Sin embargo, hay una situación que mantiene incómodo a su entrenador Gustavo Quinteros. El ex seleccionador boliviano solicitó refuerzos en esta ventana de mercado, pero no ha sumado ningún nombre. Tema que el santafesino habló durante este jueves en conferencia de prensa.

Uno de los nombres que ha aparecido en la órbita del Cacique es Martín Rodríguez. El extremo dejó la tienda alba hace un año para marcharse a Turquía y ahora era una opción para regresar, pero el mismo jugador le bajó la persiana a aquello.

Patricio Yáñez aseguró en Deportes en Agricultura que el 'Tin' sería un gran aporte para el equipo de Macul, pero también entiende que puede existir un tema económico que ha impedido su llegada.

"Si es mucha la diferencia económica uno lo puede entender, pero si él de verdad quiere sentirse protagonista en un equipo, ser titular y funcional, le diría que se venga a Colo Colo", dijo el ex delantero albo.

Yáñez, incluso se animó a decir que el jugador podría ser ídolo albo si es que realiza las cosas de gran manera.

"Yo apunto a que ese chico vuelva a ser el protagonista. Vuelva a ser un hombre que decide en un equipo, de estos que marcan la diferencia, porque en otro lado no lo va a hacer. Le va a costar mucho, le costó mucho en Turquía, en México le costó. Entonces en Colo Colo caería parado, sería ídolo", aseguró el ex seleccionado chileno.

El extremo ha sonado para retornar a los albos en este mercado | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Patricio Nazario concluyó. "Andaría bien, al término del año estaría en el once ideal del fútbol chileno y no estar a lo mejor postergando su protagonismo por lo ecónomico. Si es económico, quédate allá Martín Rodríguez, porque imagino que Colo Colo no tiene la posibilidad de competir ahí", cerró.