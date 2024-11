El retorno de Arturo Vidal a la Selección Chilena no quedó exento de polémicas. Tras el compromiso ante Venezuela, el volante le envió un potente mensaje a Jean Beausejour y Mauricio Pinilla, lo que colmó la paciencia de Patricio Yáñez.

El actual comentarista no toleró que el King Arturo haya cuestionado las críticas en los medios de sus antiguos compañeros. ¿La razón? Y es que él hizo lo mismo mientras Ricardo Gareca no lo nominaba al combinado nacional.

Por ello, explotó en los micrófonos de Radio Agricultura. Cuestionó duramente lo realizado por el jugador tras la victoria ante Venezuela. Le recordó sus dichos contra el DT de La Roja.

“Él decía algo que parecía no darse cuenta. Decía: ‘que bueno que están al otro lado, pero no maten a los jugadores. No hagan esto, no hagan una crítica, ustedes que jugaron no sean críticos'”, lanzó Yáñez.

Tras ello, comentó: “No se da cuenta que él fue el máximo crítico. Criticó a los jugadores y al técnico. No fue correcto y lo tiene que entender ahora desde adentro. Pide que excompañeros no critiquen ni maten. Él hizo lo propio”.

Tal como recordó Pato Yáñez, las críticas de Arturo Vidal fueron variadas mientras no era parte de la Selección Chilena. En más de una ocasión utilizó su canal de Twitch para fulminar, incluso, al propio Ricardo Gareca.

“Mató al técnico y a algunos jugadores. Desconozco si estaba despechado o no. Decía que ‘si no hay resultados, ahí tendrán que ver los dirigentes y mover esto’, dando a entender que había que buscar a otro técnico”, rememoró.

“Dijo que era un técnico que solo tenía una mirada para cierto fútbol, no para los de acá. En fin, con lo importante y relevante que es, ojalá se haya dado cuenta cuando fue a Perú y ayer en el Nacional, para que en verdad sea líder”, agregó.

Pato Yáñez fulminó a Arturo Vidal tras sus dardos en La Roja. (Foto: Photosport)

Advertencia a Arturo Vidal

Finalmente, Pato Yáñez aconsejó al experimentado volante de 37 años. Lo llamó a entender su posición en el camarín de La Roja: debe comportarse a la altura de su envergadura.

“Es importante, pero no tiene que sentarse en una trinchera. Eso está bien para uno que está afuera, pero no para él. Ojalá que lo entienda y se de cuenta lo relevante que es en este proceso”, cerró.