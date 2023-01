La buena campaña de Miguel Merentiel en el fútbol argentino llamó la atención de Palmeiras de Brasil, club donde no ha tenido mayor regularidad, por lo que Colo Colo puso sus ojos en él para ser el reemplazante de Juan Martín Lucero.

Lo cierto es que el charrúa solamente ha estado presente en 10 encuentros con el Verdao durante la última campaña, en el cual ha podido convertir 2 anotaciones.

Merentiel corre con ventaja para ocupar la vacante que dejaría Juan Martín Lucero | Foto: Getty Images

El reconocido periodista argentino Alejandro Fabbri contestó el llamado de Bolavip Chile y analizó al jugador de 26 años que interesa en la dirigencia de Blanco y Negro.

"Es un delantero que se adapta para el juego asociado, necesita jugar con extremos. El charrúa acostumbra mucho a buscar mucho los centros desde los costados sobre todo bajos para empujarla o para girar y meter el remate", indicó el comunicado con larga trayectoria en los medios especialmente en la TV.

"Es un ariete para tener en cuenta que no tuvo lugar porque Palmeiras tiene un plantel muy costoso. Me parece que le va a servir y mucho, no es un jugador tan fuerte pero es un delantero de área que sabe jugar con los pies. Es una buena incorporación", cerró

Recordar que el futbolista de 26 años fue una de las grandes figuras del sorprendente Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece que logró levantar el título de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.