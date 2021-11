Iván Morales tuvo una gran primera rueda en Colo Colo con 11 goles en el Campeonato Nacional 2021. A eso hay que sumarle la Copa Chile, torneo que ganó el Cacique y en el cual el atacante fue goleador con cinco tantos, a eso se le suma su golazo a Palestino el 3 de octubre en el compromiso que el Cacique ganó por 2-1 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Desde el delantero no anotó más goles y lleva una mala racha de cinco encuentros jugados sin marcar. Jaime Vera, exfutbolista del equipo albo analizó el momento del '18'.

"Las estadísticas dicen que no terminó bien, porque no terminó marcando goles y eso es lo que está en el tapete hoy día. Lo van a criticar porque hace goles o no hace goles, es como el mediocampista que lo critican si mete pelotas de gol o el arquero si tapa bien", dice el Pillo en conversación con Más Que Fútbol de DirecTV

"En estos momentos Morales no está terminando bien la competencia porque no ha hecho goles cuando más lo necesitaba el equipo. Entonces, obviamente que claro lo perjudica a un muchacho de la casa. Le tengo mucha fe, mucho cariño porque es un jugador formado en el Club, ha tenido buenas temporadas en su parte formativa, es un jugador reconocido en todos los estamentos del club y espero que triunfe", añade quien fue ayudante de Claudio Borghi en la Selección Chilena.

Vera veía bien al Tanquecito en una parte del Campeonato: "Hubo un momento que estuvo muy bien que hizo goles y yo pensé que ahí se afirmaba, pero lamentablemente los últimos partidos no pudo mantener un rendimiento que le permitiera estar dentro del área y marcando goles".

Por último considera le puede afectar en la lucha por un puesto en la delantera para el 2022:"Eso le va a costar caro, porque Colo Colo va a querer traer un centrodelantero goleador, porque hoy día pareciera que está dando mucha ventaja Colo Colo en comparación a la U que trajo un buen centrodelantero (Joaquín Larrivey) que hizo goles y la Católica ni hablar con (Fernando) Zampedri que ha sido goleador y tenemos Melipilla con un goleador (Gonzalo Sosa) que lo está salvando del descenso. Son jugadores fundamentales. Morales está siendo criticado por lo mismo que no ha marcado goles.