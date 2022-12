Además, ex delantero de la Roja y Colo Colo, Leonardo Véliz, confesó con Bolavip Chile una anécdota con Nayel Mehssatou, otro jugador que suena en los albos.

Colo Colo continua la conformación del plantel 2023, donde los albos quieren volver a levantar el título del Campeonato Nacional y de una vez por todas volver a luchar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para eso, Blanco y Negro comenzó a negociar con varios jugadores que le puedan aportar algo nuevo al conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

Dos nombres que han sonado con fuerza en las últimas horas son: Nayel Mehssatou (K. V. Kortrijk de la Primera División de Bélgica) y Yorman Zapata (Magallanes), los cuales podrían llegar al Estadio Monumental de cara a la próxima temporada.

Zapata fue una de las figuras del sorprendente Manojito de Claveles | Foto: Agencia Uno

Leonardo Véliz, destacado ex futbolista, dialogó con Bolavip Chile y sin pelos en la lengua analizó la llegada del jugador chileno-belga al cuadro de Macul.

"Es un cabro bien formado. Yo me sé su historia porque yo me comuniqué con sus padres cuando vinieron a presentárselo a Hernán Caputto y este no le dio ni boleto. Yo lo llevé, lo recomendé y todo. El cabrito es polivalente porque juega de lateral, de volante y yo creo que es una buena adquisición", indicó el técnico formador en la Roja y el Sporting de Lisboa.

Sobre el delantero de Magallanes, a quien Véliz lo conoce y lo tiene estudiado, el ex seleccionado nacional destacó su velocidad y su mano a mano.

"Se van a matar de la risa si digo que es como Mbappé para Chile. Es rápido, es encarador, pero no tiene tanta diferencia con Cristián Zavala, quien es tanto más rápido que él y tiene más habilidad, no sé cual podría ser la diferencia", cerró.