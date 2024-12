En Colo Colo están buscando arquero tras la salida de Brayan Cortés. Una de las opciones que surgió es sacar del retiro a Claudio Bravo, quien está fuera de la actividad desde el mes de agosto. Leonardo Véliz le baja el pulgar a la opción que la leyenda de la Roja desempolve los guantes.

“Claudio tiene clara la película. Si él se retiró, no como otros que se retiran, van a jugar a otro lado, a Primera B, después no, así ha pasado con varios, Paredes, Chupete Suazo, Pajarito Valdés y cuantos más”, señaló el mundialista de Alemania 1974 en diálogo con BOLAVIP.

Véliz piensa que el golero no tomará el desafío: “Creo que no va a querer ir a tirar su carrera en un equipo que le van a exigir bastante, si Colo Colo es exigente en eso y él lo conoce. No creo que Claudio Bravo vaya a dilapidar su excelente carrera y que venga a terminar a un club como Colo Colo, como terminan todos”.

El integrante del Cacique 1973 recuerda una frase de Mirko Jozic para dar su veredicto: “Yo me acuerdo de Mirko Jozic, Colo Colo compra pasado y vende futuro. Y creo que Claudio Bravo es pasado. Podrá jugar en nuestro torneo, porque nuestro torneo da para cualquier cosa.

También valoró la postura que ha tenido el exfutbolista hasta el momento: “Creo que Claudio Bravo está muy bien en lo que quiere hacer, un tipo educado, es un tipo que está consciente que su carrera tocó techo y tiene que gozar de su familia”.

Claudio Bravo aparece como opción en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Leonardo Véliz asegura que Matías Dituro es un “arquero de segunda categoría en Europa

El Pollo se refiere a la opción que toma ventaja en los Albos, Matías Dituro. “Es un arquero que para Europa no es de primera categoría. No se puede comparar con Claudio Bravo. Es un arquero de segunda categoría y quiere llegar a Colo Colo a pelear un puesto con De Paul que ha respondido y no tiene dónde más, porque Brayan Cortés se cayó su transferencia al León y no quiere volver a Colo Colo”.