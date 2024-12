Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan un Superclásico en el mercado de fichajes. Albos y Azules van por la incorporación de Rodrigo “Tucu” Contreras. El mundialista de Alemania 1974, Leonardo Véliz, no está tan convencido con el centrodelantero y lo compara con otro futbolista.

“Para la U si, para la U puede ser que rinda. El Tucu Contreras tiene un poquito más de calidad que Leandro Benegas y Benegas fracasó en Colo Colo en la Unión estuvo ahí nomás, no sé si prevaleció tanto”, mencionó el exfutbolista en diálogo con BOLAVIP.

Véliz no se muestra impresionado con el rendimiento del Tucu: “Ese tipo de jugador, un tipo de jugador que no creo que Colo Colo lo pueda comprar… hacer goles sí, aquí no cuesta tanto, en Everton sobre todo. Es un jugador que destacó en un equipo regular como Everton”.

El Pollo además asegura que clubes como Colo Colo y Universidad de Chile tienen un nivel de presión más grande: “Es otra cosa la exigencia”.

Rodrigo Contreras aparece como opción en la U y Colo Colo. (Foto: Photosport)

Leonardo Véliz cree que Colo Colo debe traer jugadores superiores a Lucero y Correa

El integrante de Colo Colo 1973 piensa que el Cacique debe potenciarse con jugadores de mejor nivel que Martín Lucero e incluso Javier Correa, pero también sabe que hay una barrera económica.

“Para traer jugadores, hay que traer superiores a Lucero, superiores a Correa, superiores a Benegas. Cuestan plata, los goles hay que pagarlos”, opinó.