En las últimas horas ha crecido el rumor de que Martín Rodríguez estaría ‘esperando’ un llamado de la dirigencia de Blanco y Negro para analizar la opción de tener un tercer ciclo con Colo Colo al mando de Gustavo Quinteros.

En plena temporada 2021, el ex Huachipato dejó al Cacique para partir a Turquía a mitad de campeonato, situación que no les gustó mucho a los hinchas albos quienes le recriminaban que solo jugaba por dinero.

Quien sacó la voz -y fuerte- ante una posible llegada del regalón de Gustavo Quinteros a Colo Colo fue Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico ex jugador del Cacique quien en conversación con Bolavip Chile disparó sin reparos.

La posible llegada de Rodríguez genera anticuerpos en el Pollo Véliz. | Foto: Agencia UNO

“El chico Martín Rodríguez desestimó a Colo Colo, estuvo 5 meses y se fue a ganar plata a otro lado, lo cual es noble, pero eso no representa un valor para Colo Colo. Es como un mercenario no más, esa disparidad de criterio es la que yo veo en el fútbol”, dijo con el calibre fuerte.

Véliz hizo una profunda reflexión del fútbol actual y cómo se mueve: “No sé si es el mismo error, pero no hay ninguna señal de que el que va a Colo Colo tiene que cumplir contratos. Él se quiso ir, tenía la salida para ganar más plata y si es así, no hay valores y no vengan a decir qué hacer y que no, donde hay más plata es el fútbol de hoy”.

¿Llega o no? Lo cierto es que Martín Rodríguez está nuevamente en la órbita del Cacique, pero esta vez los hinchas miran con más cautela su posible arribo que ya genera resistencia en históricos albos.