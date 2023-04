Siguen los problemas en Colo Colo. En la antesala del trascendental encuentro entre el Cacique y Monagas de Venezuela por la fecha 2 de la Copa Libertadores, el entrenador Gustavo Quinteros se enteró de dos noticias: la nueva funa por parte de la expareja de Jordhy Thompson, que lo terminó marginando del plantel, y las dos fechas de castigo para Leonardo Gil tras su expulsión ante Universidad Católica.

Es por esto que el adiestrador argentino nacionalizado boliviano tendrá que mover las fichas de cara al Campeonato Nacional y todo parece indicar que el indicado para tomar la posta del ex Rosario Central será Carlos Palacios, jugador que llegó esta temporada a los albos y que tendrá su gran posibilidad para quedarse con el puesto.

El rendimiento de la "Joya" Palacios todavía no termina de convencer a los hinchas albos | Foto: Photosport

Rafael Olarra, panelista del programa ESPN FShow, fue más allá y lamentó la ausencia del "Colorado" Gil y le mandó un recado al entrenador de los albos.

"Me cuesta entender las faltas de herramientas de algunos técnicos. Herramientas para que algo negativo como lo que le pasó a Falcón se transforme en algo positivo y para que el grupo se de cuenta cuál es el objetivo final y que los egos personales queden de lado por un objetivo colectivo", arrancó diciendo el ex defensor central.

"Me da rabia que esto tenga que sostenerlo Quinteros en base a una falta de herramientas de decir que eres un jugador importante y no quiero que hagas más esto porque Falcón lo que estuvo afuera, Colo Colo lo echó de menos y demasiado. Con el Colorado Gil también lo va a echar de menos porque Palacios es un jugador que juega en esa posición, pero me parece que, por rendimiento, no está para llevar un equipo", cerró.

Recordar que el conjunto Popular saltará al terreno de juego del Estadio Monumental esta noche para enfrentar al cuadro venezolano por el certamen continental.