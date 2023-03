Colo Colo está afinando su partido ante Universidad de Chile, el cual será la edicion 193 del Superclásico del fútbol chileno. El cuadro albo quiere mantener el largo invicto en el Estadio Monumental y para eso es que Gustavo Quinteros está trabajando en el mejor once para medirse frente a los azules.

Uno de los que venía siendo titular indiscutido hace algunos partidos es Maximiliano Falcón. El defensor uruguayo era un elemento fundamental para el técnico argentino-boliviano, pero la expulsión contra Everton le provocó estar ausente un par de cotejos y un nuevo llamado de atención por parte del técnico albo.

Dicho esto, Marcelo "Rambo" Ramírez fue interrogado en Pelota Parada de TNT Sports sobre quién debería ser titular el próximo domingo, si Matías de los Santos o 'Peluca'. El ex meta albo aseguró que él pondría al charrúa desde el arranque, aunque afirmó que no le agradó su expulsión ante Everton.

"Falcón me encanta, pero no me gustó su última expulsión, no es de un jugador de su categoría. Dejar al equipo con uno menos por pelotazo, porque te creo que a un central se te va un jugador y lo golpeaste para que no sea gol, puede ser y se pueden manejar esas situaciones, pero ¿por un pelotazo? Me parece muy de un jugador joven, pero yo pongo a Falcón", sostuvo el ex arquero.

Peluca fue expulsado ante los ruleteros y se perdió un par de partidos por suspensión | Foto: Agencia UNO

Colo Colo y Universidad de Chile se medirán este domingo 12 de marzo a partir de la 18:00 horas en el Estadio Monumental.