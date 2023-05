Ramiro González calla bocas en Colo Colo tras ser cuestionado por su estado físico: "No tengo que demostrarle nada a nadie"

Ramiro González llegó a Colo Colo bajo duros cuestionamientos a su estado físico. En el segundo semestre de 2022, el exjugador de Talleres de Córdoba no pasó el reconocimiento médico de los albos y se quedó sin fichar por el popular, pese a los intentos de Gustavo Quinteros por salvar la situación. A inicios de 2023, el DT del Cacique fue otra vez a la carga y tras exhaustivas pruebas, el defensa sí logró llegar al Estadio Monumental.

Luego de un inicio complejo, González se afirmó en el puesto y se ganó la titularidad como el líbero de Colo Colo en la línea de 3 defensas. En Copa Libertadores y en el Torneo Nacional, el zaguero consiguió la regularidad y tras ser elegido figura del partido, el defensa albo mandó un recado directo a sus detractores.

"Lo tomaba con tranquilidad. Sabía que estaba bien, que estaba sano. Venía de competir. No me sorprende. No tengo que demostrarle nada a nadie, siempre trabajo para el equipo, para mis compañeros y busco dar lo mejor. Estoy contento porque el equipo ha evolucionado y el equipo ha mejorado", expresó González en TNT Sports.

Ramiro González dejó atrás a sus detractores a punta de su juego en Colo Colo (Photosport)

González suma en total 1.166 minutos en 13 partidos en el Torneo Nacional con Colo Colo. En todos ellos fue titular, mientras que en la Libertadores actuó en los 3 duelos registrando 270'. El defensor sabe que logró una regularidad y que limpió su nombre en el Cacique.

Más allá de eso, el zaguero cree que los albos van al alza en su rendimiento y que este partido ante Audax era crucial para ellos para quedar a tope en el Torneo.

"La verdad que contento por el equipo, a pesar que terminamos sufriendo. Hicimos un gran primer tiempo. Nos vamos con bronca por recibir un gol. Terminamos complicados en los últimos minutos, pero creo que venimos en crecimiento, hemos mejorado bastante y había que ganar y se ganó", agregó.

González sabe que necesitan sumar minutos para mejorar e ir por el bicampeonato con Colo Colo. "El equipo ha crecido bastante. En todas las líneas hemos mejorado mucho. Sabemos que tenemos muchas cosas que corregir. Vamos por buen camino. Lo importante era sumar de a tres, ganamos bien y estamos contentos por estos tres puntos", remató el defensa.