Ramiro González se saca la presión de Gustavo Quinteros: "No me siento en deuda con él"

Colo Colo se mantiene en Argentina preparando lo que será su estreno en esta temporada 2023, en la que los ‘Albos’ irán por su primer gran objetivo en este año en la Supercopa, en donde deberán enfrentarse ante Magallanes en Viña del Mar.

En lo que ha sido estas semanas de trabajo, el defensor del ‘Cacique’, Ramiro González se tomó el tiempo para conversar con Radio Agricultura y se explayó a los trabajos preparativos de cara a un nuevo comienzo de temporada, en la que saca cuentas alegres por lo que han realizado y esperan iniciar el año con el pie derecho obteniendo la Supercopa.

“Han sido exigente los entrenamientos. Hay que seguir tratando de plasmar la idea del profe, estamos contentos, tuvimos un partido amistoso contra Racing, un equipo de mucha jerarquía y nos hemos sentido bien. Fueron los primeros minutos de fútbol del plantel y lo hicimos de buena manera”, partió señalando González.

Pensando en el duelo con Magallanes, el defensor explica que hay un buen plantel para este 2023 y confía en poder campeonar este fin de semana “hay un gran grupo, hay una gran competencia. No sé si se sumará alguien más. Hoy estamos los que estamos y estamos bien, contentos, positivos, entrenando positivo y pensando en que el domingo tenemos una final y que queremos ganarla”.

El defensor trabajando en la pretemporada de Colo Colo | Foto: Colo Colo

Dentro de lo que fue su polémico arribo al ‘Cacique’, González no se siente con presión de rendir de una manera especial en Colo Colo y confía en que podrá hacer las cosas bien dentro del club, en la que agradece el principal apoyo de su hoy entrenador, Gustavo Quinteros.

“No me siento con ninguna responsabilidad (hacia Quinteros). Mi responsabilidad es con Colo-Colo, con el equipo y con mis compañeros. Con el profe estoy agradecido que me haya pedido y que se haya podido concretar, pero no me siento en deuda con él”, declaró

Uno de los temas que es boom en Colo Colo en estas últimas semanas es sobre la inminente partida de Juan Martín Lucero, a la que el hoy zaguero no tiene muchas palabras para él y solo señala que los ‘Albos’ tienen un gran plantel para poder suplir cualquier tipo de ausencia.

“Prácticamente no lo conocí, tuve un solo entrenamiento con él. Lo que sí puedo decir es que estoy contento con los compañeros que tengo, tenemos un gran plantel, estamos entusiasmados sabiendo que el domingo tenemos una final importante y tenemos la necesidad de sumar un título importante para la institución. Estamos comprometidos con eso, sumando con los compañeros que estamos, conociéndonos de a poco y viendo solamente el presente y futuro de Colo-Colo”, señaló.

Finalmente, González dejó en claro cuáles son los objetivos para Colo Colo en este 2023, en la que indica que buscarán pelear por todo lo que compitan en este año, aunque saben que en la Copa Libertadores está su más difícil misión.

“Nuestro objetivo es pelear todas las competencias, lógicamente sabemos lo que es la Libertadores… los equipos brasileños y argentinos son muy fuertes, pero hay que tratar de mirar hacia adelante y hacer un gran torneo”, cerró.