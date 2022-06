Ramiro González y su pena de no poder llegar a Colo Colo: “Estoy dolido por la situación, no me lo esperaba"

Colo Colo trabajaba en lo que era reforzar su plantilla de cara a la segunda parte del año y para aquello, los Albos habían abrochado la llegada del defensor Ramiro González, quien tenía todo acordado para ser el nuevo jugador del Cacique, pero el zaguero no superó los exámenes médicos y su llegada se cayó por completo.

Ante esta lamentable situación, el defensor argentino nacionalizado chileno dialogó con Radio ADN y se refirió a lo que fue este problema médico, el cual lo alejó por completo de llegar a la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros.

“Estoy dolido por la situación, no me lo esperaba. Rescindí en el equipo en que estaba y físicamente estoy al 100%. Nunca tuve problemas de este tipo, me toma por sorpresa, tratando de mirar para adelante y demostrar que estoy bien”, inició expresando González.

El jugador que pasó por la Unión Española indicó que hoy en día se encuentra bastante aproblemado debido a que hizo todo para dejar Talleres y sumarse a esta nueva experiencia con Colo Colo, pero lamentablemente sus exámenes médicos lo alejaron de este sueño.

El defensor reveló su pena por no llegar al Cacique | Foto: Archivo

“Había venido por dos años y no llegué a cumplir seis meses por la posibilidad de Colo Colo. No es la primera vez que tenía el acercamiento. Ya en México había tenido la opción y ahora fue un poco más viable por una deuda que tenían conmigo. Me encuentro sin club ahora “, explicó González a ADN.

Finalmente, González espera que esta pesadilla a nivel personal se acabe y pueda volver a competir, ya que asegura que se encuentra en optimas condiciones para poder competir a un gran nivel.

“Me extrañó lo que ocurrió. Si no, no hubiera rescindido mis exámenes médicos, estaba seguro de que la iba a pasar. Los meniscos de la rodilla derecha los tengo rotos hace 8 años y nunca tuve la necesidad de operarme, nunca me perdí un partido por una molestia ahí “, finalizó.