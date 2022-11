Colo Colo se quiere preparar con todo para la temporada 2023 y para eso Gustavo Quinteros ya exigió a la dirgencia armar un plantel competitivo, pues el técnico quiere competir en la Copa Libertadores y también ir por el bicampeonato en el torneo.

Por aquello, es que una de las obsesiones del entrenador santafesino sería Carlos Palacios. El actual jugador del Vasco da Gama de Brasil, ya está en nuestro país luego de ascender con su club al Brasileirao y al parecer ya inició conversaciones con los albos.

"Luego de su temporada y ascenso con el Vasco da Gama, Carlos Palacios está en Chile. El jugador es pretendido por Colo Colo y ya han empezado a conversar, aunque no es fácil", sostuvo el periodista Benjamín Bonhomme de ESPN Chile.

El volante sería una de las opciones que se manejan en el Cacique para el 2023 | Foto: Archivo

Recordemos que el volante ya ha estado en la órbita del Cacique y fue el mismo jugador que hace unos meses se refirió al acercamiento que han tenido desde el Monumental para contar con él.

"Sí, lo sabía. Lo he visto, he escuchado y he tenido conversaciones con mi agente sobre eso. Le hemos dado vuelta en el tema, si se da la oportunidad y si es que Colo Colo viene a buscarme. Vamos a analizar y hemos venido conversando sobre el tema lo que queremos para el próximo año", sostuvo en ese momento.

Por otra parte, el mismo Quinteros tuvo palabras para el jugador hace unas semanas. “Carlos Palacios tiene un talento enorme, no tuvo continuidad, le puede hacer perder la confianza. Puede ser una buena opción para Colo Colo. Debemos analizar, pero el fútbol moderno no se juega solo con talento, tiene que tener otras condiciones", manifestó.