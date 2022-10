Está claro que Carlitos Palacios sí quiere vestir la camiseta de Colo Colo. El jugador de Vasco da Gama, de la Serie B de Brasil, dejó en claro hace algunas semanas que tiene en mente retornar a Chile y el gustaría vestir la camiseta del club de sus amores en la temporada 2023.

Palacios no ha logrado explotar en Brasil desde que fue vendido desde la Unión Española al Inter de Porto Alegre. Posteriormente, Vasco compró la carta del formado en Plaza Chacabuco. Sin embargo, el talentoso volante no logró plasmar su juego en el competitivo fútbol brasileño.

Hasta el minuto, Palacios tiene 21 partidos y un gol durante esta campaña. Aprovechando un espacio en su agenda, Carlitos vino a Chile y, de inmediato, fue apoyar como un hincha albo más a Colo Colo en el compromiso ante Curicó Unido.

Eso fue demostrado a través de las redes sociales. Una de las fanáticas, cuya identidad es @macatds, se retrató con Palacios, quien, de paso, mostró un nuevo look y fue hasta Macul para ver el duelo en el que el albo podía ser campeón.

Carlos Palacios fue sorprendido en el Monumental viendo a Colo Colo (Instagram @macatds)

"Lo he visto, he escuchado y he tenido conversaciones con mi agente sobre eso. Le hemos dado vuelta en el tema, si se da la oportunidad y si es que Colo Colo viene a buscarme", dijo Carlos Palacios en la radio ADN a principios de septiembre.

Palacios quiere reflotar su carrera a los 22 años y retornaría a Chile, para jugar la Copa Libertadores y volver con todo a la Selección Chilena. Al menos, queda claro que el volante sí quiere defender al club de sus amores.