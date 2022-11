Colo Colo está preparando su partido amistoso ante River Plate en un triangular a diputarse en Viña del Mar a partir de este miércoles. No obstante, los rumores que vinculan a Gustavo Quinteros sobre una posible salida de los albos aún es una incógnita.

Durante este lunes en Pauta de Juego, Jorge 'Coke' Hevia sostuvo que al técnico del Cacique le llegarán tres ofertas, una proveniente de Argentina y las otras dos desde el fútbol brasilleño. Además, manifestó que la cláusula de salida del DT se abre hasta al próximo domingo.

"A contar de hoy (lunes) se abre la cláusula de Quinteros hasta el domingo. Le van a llegar tres ofertas: Independiente una y de Brasil dos, no se cuál. Me empujan Gremio y Santos, no lo tengo confirmado, quiero ser honesto. Es cosa de escucharlo, si logra salir, no va a seguir", sostuvo el periodista.

“Tiene una reunión el miércoles antes del partido con River y se va a reunir ahí con Independiente. Hoy (Lunes) después de las 15:00 horas, desde el entorno de Gustavo Quinteros, le dará una definición a Independiente", agregó.

El DT podría definir su futuro en los próximos días | Foto: Agencia UNO

En cuanto a algunos nombres para reforzar el plantel de cara al otro año, donde tiene competencia internacional como la Copa Libertadores y además defender la corona del torneo, el comunicador avisó que Quinteros querría de todas maneras a Carlos Palacios.

Además, también habló de la situación de Ramiro González, quien ya estuvo cerca de llegar en el mercado de pases a mediados de este año.

Él quiere a Carlos Palacios sí o sí, no lo va a comprar Colo Colo. El show con Ramiro González sigue, ya sabemos lo que pasa con el tema de los doctores. Yo esperaría, no lo veo tan fácil”, cerró.