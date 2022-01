El Pibe Solari selló su continuidad a fin de año con los albos, pero apareció una oferta del América de México que, si bien es real, es muy baja para las pretensiones del Cacique y no se moverá del Estadio Monumental.

Reportan que primera oferta del América por Pablo Solari es real, pero baja para las pretensiones de Colo Colo y no se moverá de Macul

El 22 de diciembre, Colo Colo daba a conocer con bombos y platillos la continuidad de Pablo Solari en el Cacique, toda vez que llegaron a un acuerdo con Talleres de Córdoba para adquirir el 80% del pase del Pibe, quien seguiría en los albos hasta el 2025.

Todo eso quedó en entredicho en las últimas horas, ya que apareció una oferta del América de México para contar con los servicios del argentino, quien se encuentra en su país natal haciendo la pretemporada junto al resto del plantel de Colo Colo.

Edson Figueroa, periodista de RedGol, informó en RedGol en La Clave que “es una realidad que llegó una oferta por Pablo Solari, es una propuesta que debe analizar el directorio. De todas formas, fue una oferta baja y que es muy difícil que el directorio valide la salida”, aseguró.

El comunicador profundizó en la idea y aseguró que el Pibe Solari no se mueve del Estadio Monumental: “El jugador se va a quedar. La intención de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico es que el jugador se quede y los montos no son atractivos”.

Si bien no se revelaron los montos de la oferta del club mexicano, Figueroa advierte que “No me hablaron del monto, pero me dijeron que es bajo para lo que esperaban”, por lo que las chances de que Solari salga del Cacique en este mercado son muy difíciles, salvo que aparezca una oferta multimillonaria que sea indeclinable para la dirigencia alba.

De esta manera, Pablo Solari continuará su romance con el hincha de Colo Colo, el cual tendrá un nuevo capítulo este viernes cuando enfrenten a Universidad de Chile en una nueva versión del Superclásico chileno a disputarse en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata al otro lado de la cordillera.