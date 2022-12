Gabriel Suazo sigue atento el Mercado de Pases a la espera de que pueda llegar una anhelada oferta desde Europa para dejar Colo Colo y seguir su carrera en el exterior a sus cortos 25 años.

El representante del aún jugador del Cacique, Alan Silberman, conversó con Las Últimas Noticias y contó por qué no han llovido ofertas formales y concretas: “La explicación es que hay plazo hasta el 31 de enero y están mirando con 100 ojos a cada jugador”.

Sobre el por qué no prosperó la oferta del Fluminense de Brasil, Silberman cuenta que fue porque “Gabriel quiere irse a Europa” y sobre cómo está viviendo este proceso, “La verdad es que Gabriel anduvo 15 días de vacaciones y está muy tranquilo y optimista”.

Suazo estaría fuera de Colo Colo, según su representante. | Foto: Agencia UNO

El representante aseguró que no se han dado plazos para definir el futuro del capitán del Cacique y que “Por lo menos diría que entre 20 y 25 clubes han manifestado interés”.

En el cierre y tras ser consultado sobre si no aparece un club que satisfaga a Suazo y las posibilidades de seguir en el Cacique, Silberman fue enfático: “No, Gabriel está en el tope de salir al exterior, tiene 25 años, si no sale ahora… El jugador más viejo que compró el Real Madrid tiene 16 años”, remató.

De esta manera, el representante de Gabriel Suazo confirma que, independiente de que llegue o no llegue una oferta de Colo Colo, el futuro del jugador no sería cerca del Estadio Monumental y su salida está confirmada.